Cetraro, le Caritas calabresi si riuniranno a Cetraro per discutere di legalità

CETRARO, 11 GENNAIO- Sono 12 le Caritas calabresi che si ritroveranno a Cetraro per attuare l’appello di Papa Francesco sul tema della legalità. Gli animatori e i volontari del progetto “Costruire Speranza 2” si ritroveranno nella Colonia San Benedetto il 12 e il 13 gennaio.

L’incontro darà inizio a un percorso di formazione promosso dalla Conferenza Episcopale Calabra e sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con Progetto Policoro. L’obiettivo, si legge in una nota, è quello di continuare “un processo di confronto e di scambio relativo alle buone prassi di educazione alla legalità e alla giustizia, attraverso lo sviluppo di percorsi formativi e laboratoriali; la realizzazione e l’avvio di Opere Segno, attraverso l’uso di beni confiscati che restituiscano il maltolto alla società civile e rispondano ai bisogni dei poveri e che sostengano attività di autoimprenditorialità, per i giovani”.

Il percorso formativo si rivolge a 40 persone tra volontari, operatori e animatori della legalità attivi nelle diverse Diocesi ed insieme ad esperti verranno approfonditi taluni temi con particolare attenzione a quelli legati all’utilizzo dei beni confiscati, così viene spiegato in un comunicato dove si aggiunge che “oggi di più si rende necessario investire energie sul fronte della giustizia proprio mentre continuano ad arrivare segnali di intimidazioni di stampo mafioso, come negli ultimi giorni è avvenuto nei confronti del sacerdote don Ennio Stamile”.

Fra i relatori saranno presenti oltre il coordinatore del progetto, don Nino Pangallo, anche don Gianfranco Belsito, direttore Caritas della diocesi di San Marco Argentano. I lavori si concluderanno con l’intervento di Monsignore Francesco Savino, Vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio, con un approfondimento su “Educazione e Legalità”. I partecipanti saranno guidati dai referenti e responsabili di Metropolia Enzo Bova, Isabella Saraceni e Maria Angela Ambrogio.

Federica Fusco

immagine: caritas.org