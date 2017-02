Ceuta, 800 migranti assaltano la barriera. 500 entrano in Spagna

REGGIO CALABRIA, 17 FEBBRAIO 2017 - Non è bastata una barriera alta sei metri a proteggere le frontiere dell'enclave spagnola di Ceuta, in Marocco, dagli assalti dei migranti desiderosi di entrare clandestinamente in Europa.

La scorsa notte, un gruppo di circa 800 migranti ha assaltato la barriera con filo spinato che separa Ceuta dal resto del Marocco e molti di loro sono riusciti ad entrare clandestinamente. "Si tratta di circa 500 persone", hanno aggiunto i servizi di emergenza in un tweet.

Molti, invece, sono stati respinti dalle forze di sicurezza spagnole e marocchine. Quelli che ce l’hanno fatta, secondo le testimonianze, hanno festeggiato per le strade di Ceuta all’alba di stamattina gridando “libertà”. A causa degli scontri, tre poliziotti e due migranti sono rimasti feriti e sono stati condotti in ospedale per essere medicati.

La barriera di Ceuta è uno dei punti più caldi delle rotte dei clandestini. L'ultimo tentativo di irruzione di massa risale allo scorso Capodanno, quando più di mille persone riuscirono a superare la barriera doppia sia a Ceuta che a Melilla. In quell'occasione, però, la maggior parte di loro era stata respinta dalle forze di sicurezza.

Daniele Basili

immagine da africa-express.info