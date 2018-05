Champions, la Roma vince ma non basta: in finale sarà Real Madrid- Liverpool

ROMA, 3 MAGGIO – Un'altra notte da applausi per la Roma in Champions, un'altra rimonta ma per la finale questa volta non basta. All'Olimpico i padroni di casa si impongono per 4-2 sul Liverpool ma alla fine non c'è più tempo per un quinto gol che avrebbe consentito di prolungare la partita fino ai tempi supplementari.

La squadra di Di Francesco ci ha provato dall'inizio alla fine, ma il 5-2 dell'andata in casa del Liverpool ha pesato tanto, così come gli errori arbitrali e due pasticci difensivi che hanno permesso alla squadra di Klopp di segnare due gol fuori casa. Il primo arriva dopo soli nove minuti: Nainggolan perde palla a metà campo e Manè non perdona. Il secondo gol degli inglesi lo segna Wijnaldum al 26' su assist involontario di Dzeko, dopo che al 15' la Roma si era riportata sul 1-1 con autogol di Milner.

Si riparte dal secondo tempo, ma l'impresa a questo punto è davvero disperata. Al 52' Dzeko segna il gol del 2-2 e al 86' Nainggolan da fuori per il 3-2. Sul finale, al 93' ancora a segno Nainggolan su rigore. Poi ci si è messo anche l'arbitro che prima segnala Dzeko in fuorigioco (quando la posizione era regolare) poi atterrato in area dal portiere del Liverpool. E successivamente non vede la clamorosa parata di mano di Arnold, su tiro di El Shaarawy.

La Roma termina così il suo percorso in Europa ad un passo dalla finale. I quasi 62 mila dell'Olimpico applaudono, sapendo che quei due episodi da rigore ignorati dall'arbitro avrebbero cambiato la partita. La Roma esce comunque a testa alta e se si qualificherà per la prossima stagione della Champions League, chissà che non si possa rifare dei torti subiti e dei pochi ma decisivi errori commessi.

Nel frattempo la finale di Kiev del 26 maggio vedrà il Real Madrid di Zidane contro il Liverpool di Klopp.

Diana Sarti

Foto: Gazzetta.it