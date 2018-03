Champions League, ai quarti anche Barcellona e Bayern Monaco. Domani i sorteggi a Nyon

ROMA, 15 MARZO - Tutto secondo pronostico, o quasi. Con la serata di ieri si chiudono gli ottavi di finale della Champions League e al tabellone dei quarti si iscrivono anche Barcellona e Bayern Monaco. Tutto nella norma per il Bayern, che vince 3-1 sul campo del Besiktas dopo il 5-0 rifilato ai turchi all’andata, mentre il Barcellona annienta il Chelsea 3-0, rendendo irrisoria una partita che si pensava più equilibrata alla vigilia.

Se il passaggio del turno del Bayern era già annunciato, meno scontata era la qualificazione del Barca. Dopo l’1-1 di Stamford Bridge, i blaugrana surclassano il Chelsea di Conte, che pure può recriminare per una partita in cui ai blues è andato tutto storto. Barcellona subito avanti con Messi al terzo minuto, con un diagonale apparentemente innocuo che passa sotto le gambe di Courtois. Poi il raddoppio di Dembelé al 20’, ancora su azione travolgente di Messi. Infine ancora la pulga nel secondo tempo, ancora sotto le gambe di Courtois, nel momento migliore del Chelsea.

Il Bayern passeggia, invece, anche in Turchia. La cura Heynckes spedisce i bavaresi ai quarti, unica tedesca ancora in corsa. A far notizia è forse il massiccio turnover del Besiktas, a dispetto di un Bayern in campo con (quasi) tutti i titolari. Vantaggio Bayern nel primo tempo con Thiago Alcantara (che ha poi lasciato il campo, zoppicando, per far posto a James Rodriguez), raddoppio tedesco a inizio ripresa con l’autogol di Gonul, tripletta bavarese con Wagner. Tra secondo e terzo gol dei tedeschi c’è spazio per la rete della bandiera del Besiktas, grazie al sempreverde Wagner Love.

Il quadro dei quarti si comporrà domani a Nyon, dove alle 16:00 andrà in scena il sorteggio. Sono passate le più forti, non ci sono squadre semplici da affrontare. Le otto migliori d’Europa sono Juventus, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Roma, Siviglia, Bayern Monaco e Barcellona.

Claudio Canzone

Fonte foto: sport.virgilio.it