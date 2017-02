Champions League, attesa per Real Madrid-Napoli. Ronaldo salta allenamento: contusione alla gamba

NAPOLI, 13 FEBBRAIO - Real Madrid e Napoli proseguono la propria preparazione in vista dell’attesissimo match di andata dell’ottavo di finale di Champions League di mercoledì 15 febbraio. Oggi, a sorpresa, in campo a Valdebebas – dove il Real si sta allenando - , non si è presentato Cristiano Ronaldo, come rivelato da As. Secondo quanto si apprende, il calciatore portoghese ha lavorato in palestra a causa di una contusione alla gamba destra, rimediata sabato pomeriggio a Pamplona, nella sfida contro l'Osasuna, vinta 3-1.

Anche se non è del tutto chiara la situazione, domani 'CR7' dovrebbe regolarmente svolgere la rifinitura assieme ai compagni.

Ha invece ripreso a lavorare in gruppo Gareth Bale. Il calciatore gallese, assente dal 22 novembre e operato al tendine peroneale, vorrebbe tornare a disposizione dell’allenatore già dopodomani, ma Zidane, che non vuole accelerare i tempi del suo rientro, deciderà solo domani se convocarlo per la sfida contro il Napoli, oppure se reinserirlo fra i titolari nel match contro l'Espanyol.

Se Bale non dovesse essere in campo contro il club partenopeo, al suo posto giocherà Lucas Vazquez, che completerà il trio d'attacco con Cristiano Ronaldo e Benzema.

Dopo aver provato il 3-5-2 nelle settimane scorse – esperimento malriuscito - Zidane potrebbe tornare al 4-3-3. La formazione potrebbe essere dunque la seguente: K.Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Cristiano Ronaldo.

Il 4-3-3 sarà con ogni probabilità anche il modulo scelto da Sarri, con la seguente formazione : Reina; Hysaj, Raúl Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejón, Mertens, L.Insigne.

[foto: it.ibtimes.com]

Antonella Sica