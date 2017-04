Champions League, Barcellona - Juventus 0-0. Bianconeri in semifinale

BARCELLONA, 19 APRILE - Una Juventus perfetta esce indenne dalla trasferta di Barcellona e accede alle semifinali dove incontrerà una tra Real Madrid, Atletico Madrid e Monaco. I bianconeri dopo il 3-0 dell’andata riescono a bloccare l’attacco del Barcellona, che nei quattro match precedenti in Champions League, avevano segnato 21 gol al Camp Nou.

La squadra di Allegri parte forte come all’andata e crea qualche difficoltà alla manovra blaugrana, che sembra sorpresa dalla pressione dei bianconeri. Non è il solito Barcellona e si vede. La squadra di Luis Enrique sembra distante anni luce dai fasti di un tempo e lo si capisce dai tanti errori di Neymar e Luis Suarez. Messi prova a inventare qualcosa ma anche lui svanisce nella morsa della retroguardia juventina con Chiellini e Bonucci in versione super.

Primo tempo con poche emozioni e tanto nervosismo. Nella ripresa si riparte allo stesso modo, con la Juventus che non lascia spazi alle invenzioni dei fenomeni del Barcellona. I padroni di casa ci provano da fuori con qualche conclusione ma Buffon controlla senza particolari problemi. A dieci minuti dalla fine un cross di Neymar rischia di sorprendere il numero uno bianconero su un velo di Mascherano, ma il portiere della nazionale è attento e sventa il pericolo.

La Juventus prova a ripartire appena ne ha l’occasione ma le forza in corpo sono davvero poche e non riesce a colpire. Cuadrado, prima di uscire, avrebbe sui piedi la palla dell’1-0 ma incrocia troppo il destro, che termina a lato. Il match si chiude con le lacrime di Neymar e l’entusiasmo di tutta la Juventus, che va a ringraziare i seimila tifosi giunti fino al Camp Nou.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine diez.hn)