Champions League, buona la prima per la Juve, la Roma si arrende al Real Madrid: tutti i risultati

ROMA, 20 SETTEMBRE - La notizia è che la Juventus di Max Allegri rimane marziana anche senza il suo marziano: vince 2-0 al Mestalla, in dieci uomini dalla metà del primo tempo a causa di un’espulsione (rivedibile) di CR7. L’arbitro Brych caccia il portoghese al ventinovesimo, reo di una tiratina di capelli a Murillo: a volerla vedere diversamente, però, Ronaldo casca nelle provocazioni imbastite sin dal primo istante della partita dagli uomini di Marcelino. La Juve non molla un centimetro e soffre soltanto nel finale del primo tempo e negli ultimi dieci minuti della ripresa, portando a casa un risultato maturato su due rigori trasformati da Pjanic. È a punteggio pieno con il Man. Utd nel gruppo H.

Solidità bianconera a Valencia, mentre a poco più di 300 km di distanza si sgretola la Roma di Di Francesco, sotto i colpi del Real che sì, sarà pure orfano di Ronaldo, ma rimane la squadra campione in carica. E lo dimostra: ecco serviti una punizione telecomandata di Isco, un sinistro incrociato di Bale e una perla a giro del giovane Mariano Díaz. Così viene piegata la Roma, che nella ripresa sciupa anche le (poche) occasioni da gol in area madrilena. Ai giallorossi non si potevano certo chiedere imprese al Bernabeu, soprattutto dato il momento di forma della squadra, ma forse ci si attendeva qualcosina in più sotto il profilo fisico, oltre che tecnico.

Nel gruppo della Juve vince il Manchester United (3-0 allo Young Boys), mentre in quello della Roma il Cska acciuffa all’ultimo respiro il pari in casa del Viktoria Plzen (sotto 2-0, riesce a rimontare 2-2). Nel gruppo E vincono Ajax e Bayern Monaco: i lancieri battono 3-0 l’Aek Atene, mentre i bavaresi si impongono per 2-0 in casa del Benfica. La vera sorpresa della serata arriva da Manchester, dove il City cade di fronte al Lione: 2-1 per i francesi, mentre nell’anticipo del pomeriggio le altre due squadre del gruppo F, Shakhtar e Hoffenheim, pareggiano 2-2.

Claudio Canzone

Fonte foto: calcionews24.it