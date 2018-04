Champions League, è la notte di Juve - Real Madrid

TORINO, 3 APRILE – Torna la Champions League e questa sera, alle 20.45 a Torino, si giocherà l'andata dei quarti di finale tra la Juventus ed il Real Madrid.

È tutto pronto all'Allianz Stadium, dove la Juve e la squadra di Zidane si affronteranno per la ventesima volta, quasi un record. I precedenti mostrano un certo equilibrio, in quanto per nove volte si sono affermati gli spagnolo, 8 volte ha vinto la squadra di Allegri e 2 sono stati i pareggi. L'ultimo incontro, in ordine di tempo, fu la finale dell'anno passato, in cui il Real vinse 4 a 1. Ma in casa Juve sono sicuri:"Non sarà una vendetta".

Queste le probabili formazioni:

Juventus: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa, Dybala, Higuain. Modulo: 4-3-2-1.

Real Madrid: K. Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema. Modulo: 4-3-1-2.

La partita sarà visibile in chiaro sul canale 20. Il ritorno è previsto per mercoledì 11 aprile.

Diana Sarti

Foto: Eurosport.com