Champions League, il racconto dei quarti di finale

NAPOLI, 13 APRILE - Turno di andata dei quarti di finale di Champions League atipico quello di ieri sera. In seguito al drammatico attacco al bus del Borussia Dortmund, che ha portato al rinvio di un giorno dell’incontro previsto per martedì scorso, sono state infatti ben tre le gare disputate.

BORUSSIA-MONACO In un Westfaldenstadion come sempre gremito, i francesi, rivelazione assoluta della stagione in corso, superano con il punteggio di 3-2 gli uomini di Tuchel. Il Monaco parte subito benissimo, ed al 17’ ha l’occasione di portarsi in vantaggio dagli undici metri con Fabinho, che però fallisce il colpo dell’1-0. L’appuntamento con il goal è solo rimandato di due minuti. E’ il 19’ infatti quando Mbappè trafigge l’estremo difensore tedesco al termine di un’azione viziata da un fuorigioco non segnalato.

Al 35’ è invece l’italiano Raggi a propiziare il raddoppio, con un cross insidioso che induce Bender all’autogoal. Nella ripresail copione è del tutto diverso. I tedeschi accorciano le distanze al 57’ con Dembelè e si avvicinano più volte al pareggio. Al 79’ però è il solito Mbappè a fare 3-1. La rete di Kagawa all’84’ lascia tuttavia ancora aperto il discorso qualificazione per il Dortmund.

Merita di essere segnalata la particolare accoglienza dei tifosi tedeschi nei confronti dei rivali monegaschi, costretti dal rinvio ad una permanenza inaspettata in Germania: sono stati molti i sostenitori gialloneri che hanno aperto le porte di casa propria per ospitare la notte i supporter francesi.

BAYERN MONACO – REAL MADRID Spagnoli corsari in terra tedesca. Dopo aver superato il Napoli agli ottavi di finale, la squadra di Zidane espugna l’Allianz Arena con il punteggio di 2-1. Ad andare in vantaggio sono però i bavaresi, grazie ad un’incornata dell’ex juventino Arturo Vidal su calcio d’angolo. Il cileno ha poi l’opportunità di raddoppiare, ma sullo scadere del primo tempo calcia altissimo il penalty concesso al Bayern.

Nella ripresa i madrileni pareggiano i conti dopo sessanta secondi, grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. Quindici minuti più tardi, l’episodio che condizionerà il match: Martinez riceve la seconda ammonizione ed è costretto a lasciare i tedeschi con l’uomo in meno per mezz’ora. I padroni di casa resistono per quasi venti minuti, ma al 77’ sono costretti a capitolare per la doppietta personale di CR7. Resta comunque ancora tutto aperto in chiave qualificazione.

ATLETICO MADRID – LEICESTER Gli inglesi, reduci da un filotto di sei vittorie consecutive in Premier League, si presentano al Vicente Calderon per giocarsi l’andata di un quarto di finale storico: dopo la conquista del titolo lo scorso anno, infatti, Vardy e co stanno sorprendendo anche nella massima competizione continentale.

La partita è tuttavia avara di emozioni: al 28’ passa l’Atletico dagli undici metri grazie alla trasformazione da parte di Griezmann. Da quel momento in poi è un assolo colchoneros, con il Leicester che non riesce ad impensierire mai l’estremo difensore avversario, ed il match si conclude sull’1-0 per gli uomini di Simeone. Restano comunque vive le speranze di qualificazione per l'ex squadra di Claudio Ranieri.



Si conclude quindi così il quadro dei quarti di finale. La Juventus ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione, ma dovrà comunque prestare attenzione al fattore Nou Camp: chiedere al Paris Saint Germain, trafitto ben sei volte in quello che avrebbe dovuto essere un ottavo di finale assolutamente indolore. Ben più difficile invece un pronostico negli altri tre incontri dove, nonostante le due vittorie in terra tedesca di Monaco e Real, l'unico goal di scarto non consente di escludere alcuno scenario.



Paolo Fernandes



Foto: logok.com