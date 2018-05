Champions League: il Real Madrid vola in finale, questa sera Roma-Liverpool

MADRID, 2 MAGGIO - Per la terza volta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque stagioni, il Real Madrid vola in finale di UEFA Champions League. Al Santiago Bernabéu i Blancos pareggiano 2-2 contro il Bayern Monaco, ma conquistano la qualificazione grazie alla vittoria maturata all’Allianz Arena sei giorni fa. Doppietta di Benzema (per una volta applaudito da tutto il Bernabeu), preceduta e poi seguita dai gol bavaresi di Kimmich e James Rodriguez. Grande prova del Bayern e spagnoli che sono sembrati ancora un po’ appannati, ma sempre efficaci.

Il discorso qualificazione si riapre subito, dopo tre minuti: sul cross dalla destra di Müller l’intervento di Sergio Ramos non è perfetto, la palla schizza addosso a Tolisso per poi finire a Joshua Kimmich – a segno anche all’andata – che di piatto destro mette nel sacco. Ma il Real Madrid impiega appena otto minuti per pareggiare. Marcelo si inserisce in posizione avanzata sulla sinistra, controlla alla grande e pennella un cross per Karim Benzema, che di testa non può sbagliare: è 1-1. A questo punto la partita si infiamma e James Rodríguez sfiora il nuovo vantaggio tedesco, calciando alto da distanza ravvicinata dopo che Lewandowski era stato fermato Navas. Dalla parte opposta, Sergio Ramos manda di testa sull’esterno della rete poco prima dell’intervallo.

Il secondo tempo ha un inizio shock per i bavaresi. Un retropassaggio azzardato di Tolisso sorprende Ulreich, che si fa trovare impreparato e si rende conto troppo tardi di non poter intervenire con le mani; in piena confusione, il portiere del Bayern lascia passare il pallone e permette a Benzema di metterlo dentro a porta vuota. Il Real avrebbe allora la chance per il colpo del ko, ma Cristiano Ronaldo fallisce sotto porta su cross di Marcelo. E così i tedeschi tornano in partita: James Rodríguez supera Navas con il più classico dei gol dell’ex e rilancia le speranze del Bayern Monaco. La squadra di Heynckes ci crede e ci prova in tutti i modi, fino al sesto minuto di recupero. Il Real Madrid però regge e il 26 maggio sarà a Kiev.

Claudio Canzone

Fonte foto: sky.sport.it