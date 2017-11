Champions League, Juve e Roma rimandano l\'appuntamento con gli ottavi

ROMA, 23 NOVEMBRE - Le partite di Champions League del mercoledì non sorridono alle squadre italiane impegnate nella competizione: Juventus e Roma non sono riuscite a vincere le partite contro Barcellona e Atletico Madrid, producendo rispettivamente un pareggio senza reti e una sconfitta per due reti a zero.

La Juventus, che giocava in casa, non ha brillato contro un Barcellona ben messo in campo ma poco pungente; non è bastato un guizzo di Dybala nei minuti finali per permettere ai bianconeri di centrare l’obiettivo qualificazione in anticipo di un turno. Mentre i balugrana hanno l’accesso agli ottavi già assicurato, la Juventus dovrà fare punti ad Atene il 5 Dicembre contro l’Olympiakos già fuori dall’Europa.

La Roma invece, impegnata in trasferta, si è dovuta arrendere contro gli spagnoli dell’Atletico Madrid: a decidere la partita sono stati i gol di Griezmann con una grande rovesciata e di Gameiro, entrambi nel secondo tempo.

I giallorossi dovranno adesso vincere in casa contro il Qarabag per assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale.

Al termine della partita ha parlato l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, che così ha commentato: "E’ stata una partita equilibrata, fino al loro gol: ha vinto alla fine chi aveva più rabbia”

Federico Ferro

fonte immagine foxsports.com.au