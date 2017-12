Champions League, Juventus e Roma qualificate agli ottavi di finale

ROMA, 6 DICEMBRE - Juventus e Roma si qualificano agli ottavi di finale della Champions League grazie alle vittorie rispettivamente contro l’Olympiacos e il Qarabag.

I bianconeri in trasferta si sono imposti per due reti a zero, confermando il secondo posto nel girone alle spalle del Barcellona. I marcatori sono stati Cuadrado nel primo tempo (15') e il subentrato Bernardeschi (89’) nel secondo tempo; non ha brillato invece Dybala, che una volta uscito dal campo nel secondo tempo è sembrato piuttosto rammaricato, sedendosi in disparte sulla panchina bianconera.

La Roma centra il successo in casa per una rete a zero, raggiungendo il clamoroso traguardo di concludere il girone da prima in classifica davanti alle favorite Chelsea e Atletico Madrid. Il gol è stato realizzato su tap-in di testa da Perotti (53’) nel secondo tempo.

Questa sera invece sarà di scena il Napoli, con uno scenario differente: la squadra allenata da Sarri infatti dovrà necessariamente vincere e sperare che il Manchester City già qualificato faccio lo stesso contro lo Shakhtar. Non sarà disponibile per i partenopei Lorenzo Insigne a causa di una pubalgia che lo costringe a riposare.



Federico Ferro

fonte immagine gazzetta.it