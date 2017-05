Champions League, Monaco - Juventus 2-0. La doppietta di Higuain regala la vittoria ai bianconeri

MONTECARLO, 3 MAGGIO - La Juventus mette un mattone importante sulla strada che porta alla finale di Champions League. La squadra di Allegri si impone 2-0 sul campo del Monaco grazie alla doppietta di Gonzalo Higuain, finalmente protagonista in un match a eliminazione diretta.

Partono bene i bianconeri, che comandano il gioco fin dai primi minuti e non consentono alla squadra di Jardim di sprigionare la straordinaria velocità negli spazi. La prima palla gol però è proprio per i padroni di casa. Cross dalla destra sul quale si avventa il solito Kylian Mbappe, che sbuca alle spalle di Chiellini e colpisce a botta sicura, ma Buffon è attento e para in due tempi. I monegaschi crescono e poco dopo ci prova anche ‘El Tigre’ Falcao, che svetta alle spalle di Barzagli ma trova sulla sua strada ancora il numero uno della Juventus.

A questo punto la partita è equilibrata con entrambe le squadre che aspettano il momento giusto per colpire. Per i bianconeri il momento è al 29’; azione tutta di prima tra Dani Alves e Higuain con l’attaccante argentino che sfrutta l’assist di tacco dell’ex terzino del Barcellona per battere Subasic e portare in vantaggio i suoi. Finisce 1-0 un primo tempo in cui la Juventus prova a controllare il gioco e il Monaco prova a colpire in velocità, senza però trovare il gol grazie soprattutto a un Buffon concentrato.

Nella ripresa i padroni di casa ci provano subito. Falcao sfrutta un errore di Pjanic per presentarsi in area di rigore ma la sua conclusione rasoterra termina tra le braccia di Buffon. Al 54’ Juve vicinissima al raddoppio con Marchisio. Il centrocampista bianconero ruba palla a Bakayoko, entra in area ma trova il piede di Subasic a dirgli di no. Passano solo cinque minuti e torna in cattedra la coppia Dani Alves-Higuain. Il brasiliano si traveste ancora una volta da trequartista e serve l’ex attaccante del Napoli, che passa alle spalle di Glik e batte ancora una volta il portiere serbo del Monaco.

A questo punto la squadra di Jardim è al tappeto ma il tecnico portoghese le prova tutte inserendo Germain e Moutinho al posto di Lemar e Bakayoko. Allo scadere è proprio Germain a provarci con un colpo di testa da pochi passi ma questa sera Buffon è un muro e riesce a deviare in corner preservando il 2-0. Con questa vittoria la squadra di Allegri mette una seria ipoteca sull’accesso in finale ma prima c’è da fare un ultimo sforzo tra sei giorni allo Juventus Stadium.





Giuseppe Sanzi

