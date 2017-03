Champions League, Napoli - Real Madrid 1-3. Apre Mertens, Ramos e Morata portano i blancos ai quarti

NAPOLI, 7 MARZO - Il Napoli saluta la Champions League con un doppio 3-1. Sconfitta probabilmente immeritata per la squadra di Maurizio Sarri, che gioca un primo tempo pressoché perfetto e la cui unica colpa è quella di non riuscire a chiudere i primi quarantacinque minuti sul 2-0.

Partono bene i padroni di casa, che mettono alle corde i campioni d’Europa in carica e trovano il vantaggio al 24’ con una bellissima azione concretizzata da Dries Mertens, che su assist di Hamsik buca la difesa dei blancos e firma l’1-0 con una rasoiata di sinistro. Il Real prova una timida reazione e al 30’ va ad un passo dal pareggio con il solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese salta Reina ma al momento di concludere perde un po’ di lucidità e centra il palo.

Il Napoli non si scompone e continua a macinare gioco con Insigne e Mertens a creare tanti problemi sul lato destro della squadra di Zidane. Al 38’ un rimpallo favorisce Mertens che calcia di prima intenzione e colpisce il palo con Keylor Navas ormai battuto. Si va così al riposo con un solo gol di scarto e qualche rimpianto per non aver concretizzato l’enorme mole di gioco.

Nella ripresa il Real appare più deciso e trova il pari al 51’ con il capitano, Sergio Ramos. Angolo perfetto di Toni Kroos e il difensore spagnolo trova un terzo tempo perfetto per battere il connazionale Reina. A questo punto i ragazzi di Sarri sembrano mollare di colpo e al 57’ subiscono il sorpasso ancora con Sergio Ramos. Sembra quasi un replay del gol precedente; ancora Toni Kroos dalla bandierina e ancora il numero quattro a punire la difesa azzurra con la complicità di Dries Mertens, che devia alle spalle del proprio portiere.

L’ultima mezzora è di assoluto controllo per la squadra di Zinedine Zidane, che regala qualche minuto a Isco, Lucas Vazquez e Morata. È proprio l’ex attaccante della Juventus a firmare il definitivo 1-3 con un tap-in dopo una conclusione di Ronaldo respinta da Reina. Il Napoli chiude tra i meritati applausi di uno stadio San Paolo pieno fin da questo pomeriggio, che ha apprezzato soprattutto un grande primo tempo.

Stesso punteggio dell’andata anche nella seconda sfida delle serata. Il Bayern Monaco demolisce a domicilio l’Arsenal con il secondo 5-1 consecutivo che regala ai bavaresi il passaggio ai quarti di finale e un impietoso 10-2 totale. Gunners che ci provano e vanno in vantaggio nella prima frazione di gioco con una conclusione di Walcott.

Nella ripresa il match cambia al 53’ con il rigore assegnato alla squadra di Ancelotti e i padroni di casa che rimangono in dieci a causa dell’espulsione di Koscielny. Sul dischetto si presenta Lewandowski che batte Ospina e firma il pari. Al 68’ arriva il sorpasso firmato da Robben, bravo a sfruttare un erroraccio di Sanchez. A quel punto l’Arsenal esce dal campo e il Bayern realizza altri tre gol con Douglas Costa e con Vidal, autore di una doppietta.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine mirror.co.uk)