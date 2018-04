Champions League, quarti di finale: l\'anteprima di Real Madrid-Juventus

MADRID, 11 APRILE – In un Estadio Santiago Bernabeu gremito, alle ore 20.45 di oggi, la Juventus di Max Allegri cercherà l’impresa sul difficilissimo campo del Real Madrid. Obiettivo? In primo luogo, riuscire a vincere la partita, poi, il miracolo: ribaltare il pesantissimo 3-0 di Torino e raggiungere la Roma nelle semifinali di Champions League.

Per farlo, la Juventus si affiderà al 4-3-3, con il Pipita Higuain (alla prima da ex al Bernabeu) a guidare l’attacco bianconero. Assente Paulo Dybala, squalificato, in attacco troveranno spazio due tra Cuardrado, Douglas Costa e Mandzukic. Dall’altro lato, sarà il duo formato da Benzema e Cristiano Ronaldo a condurre la manovra offensiva dei blancos, supportato da Isco sulla trequarti.

Alla vigilia della sfida, ha parlato con cautela l’allenatore del Real Madrid: “il risultato dell’andata non cambia molto per noi, sarà un’altra storia, un’altra partita. Dobbiamo ancora giocare il 50 percento dei quarti di finale, quindi lo 0-3 non deve contare nulla”. A fargli eco ci ha poi pensato Varane, che ha sottolineato come non vada considerata la partita dell’andata.

Parole di circostanza, sicuramente, quelle dei giocatori del Real, che tuttavia danno la misura della concentrazione in questo momento. Dopo aver fallito i primi due obiettivi stagionali, ossia la Liga e la Copa del Rey, a Zindane e co. resta infatti “solo” la coppa dalle grandi orecchie. E sicuramente il risultato della partita dell’Olimpico di ieri ha dimostrato come, nel calcio, nulla sia scontato.

Dalla sponda bianconera, invece, non trapela rassegnazione. Il capitano Buffon ha sottolineato, in quella che potrebbe essere la sua ultima conferenza prima di un match di Champions, come “bisogna fare il possibile per sperare poi di riuscire nell’impossibile”. Per Allegri, invece, la partita di oggi potrebbe rappresentare un importante crocevia in ottica finale di stagione: per ambire Campionato e Coppa Italia servirà anche uno slancio psicologico. E questo potrebbe arrivare proprio da una bella prestazione contro il Real Madrid.

Probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. All.: Zidane.

Indisponibili: Nacho. Squalificati: Sergio Ramos

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All.: Allegri.

Indisponibili: Bernardeschi, Barzagli. Squalificati: Bentancur, Dybala.

Paolo Fernandes

Foto: corriere.it