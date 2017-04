Champions League, saranno Monaco - Juventus e Real Madrid - Atletico le due semifinali

NYON, 21 APRILE - Sarà il Monaco dei ragazzi terribili di Jardim l’avversaria della Juventus in semifinale di Champions League. L’urna di Nyon ha regalato ai bianconeri l’avversaria meno quotata tra le quattro rimaste anche se la squadra di Allegri dovrà fare molta attenzione all’entusiasmo dei francesi, primi in Ligue 1 e capaci di spingersi fino in semifinale.

La difesa rappresenta probabilmente il punto debole del Monaco che però può contare su una fase offensiva temibilissima, con ‘El Tigre’ Falcao e il nuovo fenomeno Mbappe pronti a far male alla miglior difesa d’Europa. La Juventus insegue l’ottava finale in Champions, sei perse, mentre il Monaco la seconda, dopo quella persa contro il Porto di José Mourinho nel 2004.

Dall’altra parte, per il quarto anno consecutivo nella massima competizione europea, si affronteranno Real Madrid e Atletico. Per la squadra di Simeone ancora una possibilità di vendicare le due finali perse nel 2016 e nel 2014 mentre i blancos provano a sfatare il tabù che non ha mai visto la stessa squadra trionfare per due anni consecutivi. Saranno dunque due semifinali al cardiopalma, che porteranno alla finale di Cardiff del 3 giugno.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)