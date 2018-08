Champions League, ecco gli otto gironi dell\'edizione 2018/2019

MONTE CARLO, 30 AGOSTO – La Champions League 2018/2019 è ufficialmente partita. Dall’ urna del Principato sono usciti infatti gli otto gironi che comporranno la massima competizione europea nella stagione appena iniziata.

Nel primo anno della nuova formula, che ha portato Italia, Germania, Inghilterra e Spagna a qualificare quattro squadre direttamente alla fase a gruppi, la Serie A si è presentata con la Juventus in prima fascia, Napoli e Roma in seconda ed Inter in quarta.

Se per gli uomini di Allegri l’urna è stata abbastanza benevola (girone H con Juventus, Manchester United, Valencia e Young Boys), così come per De Rossi e compagni (girone G con Real Madrid, Cska Mosca e Viktoria Plzen), di certo non può dirsi lo stesso per Ancelotti (il suo Napoli ha pescato PSG, Liverpool e Stella Rossa). Girone durissimo, come era lecito attendersi, anche per l’Inter (Barcellona, Tottenham e PSV per i nerazzurri).

Di seguito i gironi completi.



GIRONE A - Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Brugge

GIRONE B - Barcellona, Tottenham, PSV, Inter

GIRONE C - Psg, Napoli, Liverpool, Stella Rossa

GIRONE D - Lokomotiv Mosca, Porto, Schalke, Galatasaray

GIRONE E - Bayern Monaco, Benfica, Ajax, AEK

GIRONE F - Manchester City, Shakhtar, Lione, Hoffenheim

GIRONE G - Real Madrid, Roma, Cska Roma, Viktoria Plzen

GIRONE H - Juventus, Man United, Valencia, Young Boys

Le prime due squadre di ogni girone accederanno agli ottavi di finale, mentre la terza classificata sarà ammessa ai sedicesimi di Europa League.

Al termine del sorteggio, infine, l’UEFA ha premiato Luka Modric come giocatore dell’anno. Il croato ha prevalso su Salah e Ronaldo (grande assente alla cerimonia).

Paolo Fernandes

Foto: romanews.eu