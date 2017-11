Champions League, ultima spiaggia per il Napoli contro lo Shakhtar. Sarri: "Dobbiamo provarci"

NAPOLI, 21 NOVEMBRE - È il giorno della verità per il Napoli di Maurizio Sarri. Gli azzurri attendono al San Paolo lo Shakthar Donetsk con l’obbligo dei tre punti per continuare a mantenere vive le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Un eventuale passo falso, infatti, vorrebbe dire quasi certamente addio al passaggio del turno a Mertens e compagni.

I ragazzi di Sarri cercano la rivincita dopo la sconfitta dell’andata ma per l’ex allenatore dell’Empoli la sfida contro gli ucraini sarà tutt’altro che scontata: "Io penso che la nostra situazione di classifica sia difficile, abbiamo un piccolo spiraglio davanti e dobbiamo sfruttarlo. Non è tutto in mano nostra, non bisogna fare grandi calcoli. Vediamo come andrà la partita di domani e poi vedremo. Non possiamo lasciare la Champions senza aver dato tutto, mi aspetto una grande prestazione dalla mia squadra contro una formazione davvero complicata da affrontare. Giocano un calcio non banale, sono bravi a giocare in ripartenza e questo mi preoccupa perché dovremo dargli un po' di campo per provare a vincere.

Pochi dubbi di formazione nel Napoli, che scenderà in campo con quasi tutti i titolarissimi ad eccezione dell’infortunato Ghoulam e dello squalificato Koulibaly. L’unico ballottaggio sembra essere proprio in difesa con Chiriches favorito su Maksimovic per sostituire il difensore senegalese. A centrocampo nessun turno di riposo per Allan con Zielinsky ancora in panchina nonostante il gol al Milan sabato scorso. "Penso che non possiamo lasciare spazi ai loro trequartisti, dobbiamo stare stretti e compatti facendo il nostro gioco", ha affermato il centrocampista brasiliano.

Confermato dal 1’ Marek Hamsik nonostante il periodo poco brillante. "Fino al giorno in cui me lo chiederete, Hamsik gioca. Appena non mi sarà chiesto, gli darò un giorno di riposo. Marek è un fuoriclasse assoluto. Può avere periodi in cui rende al 100%, altri in cui rende all'80%, ma resta un fuoriclasse. Non è nel momento di massimo splendore e quindi lo sostengo ancora di più", ha dichiarato Sarri nella conferenza stampa alla vigilia del match.

Dall’altra parte della barricata, il tecnico dello Shakhtar prova a sfruttare l’entusiasmo dei suoi, grazie anche ad una classifica che li ha portati ad un passo dalla qualificazione: "Dopo il sorteggio tutti pensavano che Manchester City e Napoli avrebbero dominato", ha dichiarato l'allenatore Paulo Fonseca. "Io però ero convinto che potessimo giocarcela. Anche noi abbiamo qualità e siamo organizzati, e difatti abbiamo vinto tre gare su quattro".

Poi gli elogi al Napoli e al suo allenatore: "Il primo posto in serie A non può essere un caso. E ammiro molto Sarri. Ma noi non abbiamo timori, non cambieremo la nostra identità anche se probabilmente toccheremo meno il pallone rispetto a quanto siamo abituati. Vogliamo dominare e portare a casa il risultato di cui abbiamo bisogno".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine shakhtar.com)