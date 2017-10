Champions: Sporting Lisbona-Juventus 1-1

TORINO, 31 OTTOBRE - Sporting Lisbona e Juventus 1-1 (1-0) in una partita valida per la quarta giornata del gruppo D di Champions league.

Sporting-Juventus 1-1 (0-1).

Sporting (4-2-3-1): Rui Patricio 6.5, Ristovski 7 (46' st Petrovic sv), Coates 6, André Pinto 6, Jonathan Silva 6, Bruno Cesar 6.5 (19' st Palhinha 6), Battaglia 6.5, Gelson Martins 6.5, Fernandes 6, Acuna 6, Dost 6.5 (36' st Doumbia sv). (18 Salin 17 Podence 21 Mattheus 55 Figueiredo). All. Jesus 6.5.

Juventus (4-2-3-1): Buffon 6, De Sciglio 6 (19' st Douglas Costa 6), Barzagli 6.5, Chiellini 6, Alex Sandro 5.5, Pjanic 6, Khedira 5 (25' st Matuidi 6), Cuadrado 6.5, Dybala 5.5 (38' st Bernardeschi sv), Mandzukic 5.5, Higuain 7. (23 Szczesny 8 Marchisio 22 Asamoah 24 Rugani). All. Allegri 6.Arbitro: Turpin (Francia) 6.Reti: nel pt 20' Bruno Cesar; nel st 34' Higuain.Angoli: 7-3 per la Juventus.Recupero: 0' e 4'.Ammoniti: Mandzukic, Cuadrado, Dost e Acuna per gioco scorretto.20' st: azione insistita di Martins che, con una finta,lascia sul posto e scaglia un rasoterra, Buffon respinge male,arriva Bruno Cesar che manda nell'angolino basso.34' st: imbucata di Cuadrado per Higuain: l'argentinoanticipa la difesa e con un tocco sotto firma il pareggiobianconero.