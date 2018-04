Champions. Tifosi Roma: in coma supporter del Liverpool ferito

Tifosi Roma: in coma supporter del Liverpool ferito. Lo dice ai media Gb la moglie: "Aggredito da 13 teppisti"

LONDRA, 25 APRILE - E' in coma, con gravi danni al cervello, Sean Cox, 53 anni, il tifoso d'origine irlandese del Liverpool aggredito fuori dalla stadio prima di Liverpool-Roma.

Lo riferiscono i familiari ai media britannici. La moglie, secondo altri parenti sentiti dal Mirror e dal Liverpool Echo, si sta chiedendo in queste ore "se non sia il caso di lasciarlo andare". Per la vicenda sono stati arrestati due sostenitori romanisti, accusati di tentato omicidio, ma - dicono i familiari - l'aggressione sarebbe stata compiuta da "13 teppisti".