Champs Elysées, identificato l\'autore dell\'attentato: si chiama Karim B. Caccia al complice.

PARIGI, 21 APRILE - E’ stato identificato l’attentatore che ha ammazzato un poliziotto e ne ha feriti altri due ieri nel centro di Parigi prima di essere ucciso: si chiama Karim, e gli investigatori sono convinti che abbia approfittato della complicità di un jihadista arrivato dal Belgio. Il sospetto complice è al momento ricercato, e probabilmente si tratta di Abu Yousif al-Belgiki, identità rivelata dallo stesso Isis.



Il procuratore della capitale francese Francois Molins ha dichiarato:"Le indagini sono in corso, e gli investigatori vogliono essere certi sulla eventuale presenza di altre persone coinvolte".

Attraverso la sua agenzia di stampa Amaq, l’Isis ha rivendicato l'attacco attribuendolo ad una persona diversa rispetto a quella identificata dagli investigatori parigini. L’uomo in questione era conosciuto dall'intelligence francese per la sua radicalizzazione.



Secondo BFMTV, era stato condannato a 15 anni di carcere per aver sparato a due agenti di polizia nel 2001. Il quotidiano Le Parisien invece, fa sapere che sulla base dei documenti trovati nell’Audi A4 da cui il killer è sceso per la polizia, si chiamerebbe Karim C., avrebbe 39 anni e nel 2003 era stato condannato a 20 anni di reclusione per aver tentato di uccidere tre uomini, inclusi due agenti, nel 2001 a Roissy-en-Brie.



Marine Le Pen, ha detto stamattina di temere nuovi attentati prima del primo turno delle presidenziali: "Non voglio dire di più ma sappiamo che lo Stato islamico ha inviato almeno un terrorista per compiere attentati, e costui è ancora in giro, quindi il pericolo è massimo".



Maria Minichino



(fonte immagine ansa.it)