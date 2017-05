Chelsea, è festa: conquistata la Premier League

LONDRA, 13 MAGGIO – Il Chelsea è campione d’Inghilterra. Gli uomini di Antonio Conte si sono imposti per 1-0 sul difficile campo del West Bromwich, allungando a +10 sul Tottenham e conquistando così il titolo con due giornate d’anticipo.

Non è stata però una passeggiata per i Blues al The Hawthorns, con il WBA che si è confermato un avversario estremamente ostico e difficile da superare. Gli uomini di Tony Pulis, il manager mai retrocesso in carriera, sono infatti riusciti a tenere il punteggio sullo 0-0 fino al 39’ della ripresa quando Michy Batshuayi, subentrato ad un inconcludente Hazard ha siglato la rete decisiva per il Chelsea.

Rete, quella del talentino belga, che ha il sapore del riscatto. Super pagato in estate, ha giocato infatti poco nel corso della stagione. Il suo goal di ieri, tuttavia, ha scritto la storia dei Blues e consegnato il sesto titolo alla squadra di Abramovich.

Quella di Conte si può definire una vera e propria impresa: i suoi, infatti, partivano sulla carta svantaggiati rispetto ad altre compagini, come Manchester City ed anche Manchester United (reduce da un sontuoso mercato estivo), ma sono riusciti a ribaltare i pronostici imponendosi sul Tottenham (ancora una volta secondo) e sul Liverpool (che ha pagato una fatale battuta d’arresto al giro di boa della stagione).

Archiviata la pratica Premier League, al presidente Abramovich adesso tocca un’impresa non meno ardua: confermare Antonio Conte a Stanford Bridge anche per la prossima stagione. Sirene italiane attirano infatti il tecnico, con l’Inter in pole per l’ex Juventus. Il magnate russo, tuttavia, sembra intenzionato ad accontentare le richieste di Conte, e la volontà dell’allenatore sembra quella di restare ancora a Londra, per giocare la Champions da protagonista.

Con i campionati che stanno per terminare, è pronto ad iniziare il classico valzer delle panchine. Il futuro dell’ex CT, tuttavia, sembrerebbe parlare ancora inglese.

Paolo Fernandes

Foto: eurofantasyleague.com