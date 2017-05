Chelsea, l'addio di Terry al club. Conte: "è leggenda"

MILANO, 16 MAGGIO 2017 - Dopo quasi vent'anni con la maglia dei blues, domenica sarà l'ultima volta che il difensore del Chelsea, John Terry, scenderà in campo. Profondo e sentito l'omaggio di Conte che lo ha ringraziato per il ruolo svolto in questi anni.

"Tutti noi non vediamo l'ora di vedere John sollevare il trofeo del campionato - ha dichiarato il tecnico salentino - Lo merita. Lui vuole giocare ancora e con continuità: per questo ha deciso di lasciare il Chelsea ed è una decisione che rispetto. Ma per noi sarà una grossa perdita. Mi ha aiutato moltissimo sia in campo, sia fuori: è un giocatore che in ogni singolo momento della stagione ha il messaggio giusto per il resto della squadra. Il Chelsea sarà sempre la sua casa, lui è una leggenda del club".

L'ultima partità di Terry con il Chelsea sarà il match casalingo con il Sunderland, ultimo impegno stagionale del campionato inglese. Intanto ieri, contro il Watford di Mazzarri, Terry ha segnato il goal che ha aperto le marcature per la squadra di Abramovic.



Una vittoria, quella di ieri, con quattro gol. Davanti ai propri tifosi, a Stamford Bridge, i Blues hanno superato per 4-3 il Watford di Mazzarri, nel recupero della 28ª giornata di Premier League.

Il Chelsea, che ha realizzato un bel gioco durante tutta la partita, ha trovato il gol partita con Fabregas a soli due minuti dalla fine. La squadra di Conte si è fatta riprendere, dal 3-1 al 3-3, da un Watford in grande forma.

Daniele Basili

immagine da calciopremier.it