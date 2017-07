Mondo della musica in lutto: Chester Bennington si è suicidato

PALOS VERDES ESTATES, 20 LUGLIO – Addio al celebre cantante nonché frontman dei Linkin Park, Chester Bennington, che secondo i media statunitensi si sarebbe impiccato nella sua dimora nella periferia losangelina. Il cantante lascia sei figli, avuti da due mogli, ma si sarebbe trovato solo in casa nel momento in cui ha compiuto il gesto fatale. Il suo corpo sarebbe stato rinvenuto privo di vita dal suo bodyguard, allertato dall’ultima moglie che non riusciva a rintracciarlo.

Per anni Bennington ha lottato contro la sua dipendenza da alcool e droghe ed in passato ha ammesso anche di aver già pensato più volte al suicidio, anche a causa di molestie sessuali che avrebbe subito durante la sua infanzia. In diverse occasioni aveva avuto modo di ringraziare pubblicamente la musica per averlo salvato da una vita dolorosa e per consentirgli di esprimere la sua personalità allontanando gli spiacevoli ricordi del passato.

La sua voce decisa, graffiante, tipica del metal rock, ma nel contempo dalle venature malinconiche, aveva catturato milioni di fans in tutto il mondo e proprio negli ultimi anni la sua band, i Linkin Park, sembrava aver raggiunto l’apice del successo. La musica perde invece un altro grande talento, paradossalmente proprio nel giorno in cui il compianto Chris Cornell (anche lui impiccatosi quest’anno) avrebbe compiuto 53 anni. Secondo molte fonti americane, la coincidenza non sarebbe casuale, dal momento che Bennington e Cornell erano legatissimi. In occasione della morte di quest’ultimo, Chester aveva scritto una lettera aperta dedicata all’amico, in cui aveva cercato di esprimere il suo dolore ma anche la gioia per i momenti e le fonti d’ispirazione condivise; durante l’ultimo saluto all’ex Soundgarden, Bennington aveva inoltre commosso tutti i presenti al funerale cantando “Hallelujah” di Leonard Cohen.

Francesco Gagliardi

Foto: Music Feeds