Chiaravalle, donna uccisa a coltellate: arrestato vicino di casa

CHIARAVALLE (ANCONA), 28 LUGLIO - Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sulla morte della donna di 85 anni uccisa lo scorso 17 luglio nell’appartamento nel quale risiedeva, al terzo piano di uno stabile, a Chiaravalle. I Carabinieri di Jesi hanno arrestato un 57enne, vicino di casa della vittima, gravemente indiziato del delitto.

Il corpo esanime dell’anziana è stato trovato dal marito, tornato a casa dopo essersi assentato per comprare il pane. Una scena agghiacciante quella a cui l’uomo ha assistito: sua moglie riversa sul lavandino della cucina e con diverse ferite di arma da taglio alla gola, al torace, ma anche alle mani e sulle braccia.

La porta dell’abitazione non presentava segni di effrazione, ma l’appartamento era stato messo a soqquadro: cassetti e portagioie aperti e rovistati. Sembrerebbe, almeno secondo quanto raccontato da alcuni conoscenti della vittima, che la donna stesse custodendo in casa una somma di denaro che avrebbe dovuto utilizzare per il pagamento di alcuni lavori svolti all’interno della cappella cimiteriale di famiglia.

L’omicidio potrebbe quindi avere un movente economico. La refurtiva ammonterebbe ad una collanina e due anelli, oggetti rivenduti in un Compro Oro di Falconara, che avrebbero generato un valore pari a 400 euro. Su quei monili, recuperati dai Carabinieri, si attende il risultato dell’esame del Dna.

L’accusato, che nega ogni addebito ed è caduto più volte in contraddizione, sarebbe affetto da ludopatia. Nello scorso mese di aprile, il presunto omicida era stato ricoverato in una comunità. Separato e padre di due figli, l’uomo lavorava nel pub del fratello ma pare che spendesse tutto il suo stipendio al gioco e per intrattenersi con le prostitute.

Luigi Cacciatori