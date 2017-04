Chicago, violenza sessuale di gruppo in diretta Fb: arrestato 14enne

CHICAGO (USA), 2 APRILE - E’ stata stuprata e seviziata a 15 anni, all’interno di una violenza di gruppo che ha ancor più del clamoroso poiché mandata in diretta Facebook dagli aggressori. E’ successo a Chicago, nello stato americano dell’Illinois. Un 14enne è stato poi arrestato grazie al riconoscimento di un adolescente che ha assistito alle drammatiche immagini in diretta sul social network.

Il ragazzo ha così segnalato l’aggressore alla polizia, portando all’arresto di uno degli stupratori. Secondo il Chicago Tribune, la polizia avrebbe già incriminato una parte degli altri aggressori presenti. La ragazzina appariva all’interno del video legata ed imbavagliata: poi l’azione degli stupratori, che le hanno strappato i vestiti e tagliato i capelli, oltre a spegnerle sul corpo delle sigarette. Poi l’abuso sessuale, che sarebbe avvenuto ad opera di sei adolescenti.

Le immagini trasmesse attraverso Facebook Live sono state successivamente rimosse dopo l’avviso degli inquirenti al social network, che ha provveduto all’eliminazione del video. La ragazza era scomparsa il 19 marzo, dopo essere stata a messa con i suoi genitori. Poi, il probabile sequestro della banda di giovani malviventi. Le tracce della giovane erano state ritrovate dopo tre giorni, il 21 marzo, quando ha raggiunto la madre ed è stata portata in ospedale per le atroci violenze subite.

I familiari, avvertiti dall’adolescente che ha riconosciuto l’aggressore, sono stati costretti ad un trasferimento a scopo precauzionale dopo le minacce ricevute successivamente alla denuncia delle violenze. La vicenda odierna non è la prima, in una delle città più pericolose degli Stati Uniti, con il quarto caso di violenza trasmessa in diretta su un social network. Quanto al 14enne arrestato, l’accusa sarebbe quella di violenza carnale aggravata e diffusione di materiale pedopornografico.

foto da: ilmessaggero.it

Cosimo Cataleta