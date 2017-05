Chiedeva indebitamente denaro per l\'esumazione: in manette custode del cimitero di Cesa

CESA, 30 MAGGIO 2017 - Il custode del cimitero di Cesa, nel Casertano, è stato arrestato con l'accusa di tentata concussione e concussione aggravata. Secondo le accuse della procura di Napoli Nord, R.M. avrebbe chiesto illecitamente denaro ai parenti dei defunti le cui salme dovevano essere riesumate per essere traslate nell'ossario. L'uomo, attualmente, si trova agli arresti domiciliari.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri di Aversa, a seguito della denuncia del figlio di un defunto al quale il custode aveva chiesto espressamente la somma di 50 euro per "ripulire" le ossa del defunto dopo la riesumazione.

La richiesta sarebbe illecita visto che, così come da previsto dal contratto comunale, quel servizio dovrebbe essere gratuito e incluso nella somma del tariffario.

La vittima ha raccontato che il custode, in caso di mancato pagamento della quota indebitamente richiesta, avrebbe provveduto all'esumazione con "superficilità", facendo così leva sui sentimenti dei familiari del defunto.

R.M. era già stato stato segnalato ai carabinieri, nel 2016, per alcuni post su Facebook in cui si faceva riferimento alla condotta illecita dell'uomo. In quel caso, però, i militari non avevano potuto procedere perchè non era stata presentata alcuna denuncia specifica.

Daniele Basili

immagine da larampa.it