"Chiese e riti cristiani in Gerusalemme" al seminario teologico S. Pio X di Catanzaro

CATANZARO, 20 MAGGIO - Gerusalemme, territorio che ultimamente è ritornata al centro di discussioni internazionali, centro irrinunciabile per le tre religioni monoteiste, è teatro esempio di convivenza disciplinata da una regola che sembra fuori del tempo agli occhi di molti: il rispetto dello status quo.

La delegazione di Catanzaro-Crotone dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro ha organizzato per Martedì 22 Maggio, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Seminario Teologico “S.Pio X” di Catanzaro, un incontro sul tema “Chiese e riti cristiani in Gerusalemme”, proprio per consentire una disamina della situazione nella quale si trova a vivere la comunità locale e internazionale nei rapporti tra le chiese ed i riti cristiani.L’Ordine Equestre Santo Sepolcro di Gerusalemme fondato più di mille anni fa dal duca Goffredo di Buglione per la difesa del Santo Sepolcro di Cristo. Ha come principale fonte contributiva istituzionale le oblazioni erogate dai Cavalieri e dalle Dame dell'Ordine e si priva di tutti i suoi beni per la costruzione di Ospedali, scuole e molto altro ad uso non soltanto dei cristiani ma di tutta la popolazione della Terra Santa. Il suo Gran Maestro nel passato era il santo Pontefice, ora è di subcollazione pontificia (ossia concesso per delega) con Cardinale nominato dal PapaA dare un valuto contributo sulla tematica della conferenza è stato invitato un autorevole relatore che alla competenza sul campo aggiunge una caratteristica significativa: la sua giovane età. Padre Sergio Galdi, infatti, francescano dell’Ordine dei Frati Minori, è stato ordinato sacerdote cinque anni fa, ma ha avuto modo di vivere nella Custodia di Terra Santa ed a Gerusalemme ha fatto la “professione solenne”.Da giovane gli è stato affidato l’incarico di Segretario presso la Custodia di Terra Santa, all’epoca guidata da Padre Pierbattista Pizzaballa, nel frattempo divenuto Arcivescovo di Gerusalemme.Alla conferenza interverranno inoltre il Cav. prof. Giuseppe Buscema , presidente della sezione di Catanzaro, il Gr. Uff. dott. Salvatore Terminelli della delegazione Catanzaro-Crotone, ed inoltre il Cav. Don Vincenzo Lopasso, il Cav. dott. Maurizio Perrone di Sellia e la Dama prof. Luisa Ester Felicetti