Chieti: rifiutato l\'ingresso di un sospetto jihadista

CHIETI 21 MAGGIO - Un cittadino marocchino di 34 anni, Ouahbi Ahmed Taib, residente a San Salvo, in provincia di Chieti, ha ricevuto un provvedimento di “rifiuto di ingresso in area Schengen” per motivi di sicurezza nazionale.

Secondo quanto riportato, la decisione sarebbe scaturita a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri del R.O.S. e del Comando Provinciale di Chieti. L’uomo è sospettato di avere simpatie terroriste.

Fonte immagine: interris.it

Fabio Di Paolo