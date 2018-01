Chiusura della Chiesa Cattedrale di Catanzaro

CATANZARO 14 GENNAIO - Dopo gli allarmi lanciati dalle varie associazioni cittadine già nello scorso mese di gennaio 2016, il crollo di una parte del soffitto di una delle cappelle laterali verificatosi lo scorso mese di marzo, gli ulteriori distacchi di cornici marmoree verificatisi negli ultimi giorni e le infiltrazioni di acque meteoriche verificatesi in diversi punti della Chiesa Cattedrale, risulta necessario -anche per salvaguardare l’incolumità dei fedeli -inibire l’esercizio del culto nella Chiesa Cattedrale di Catanzaro a decorrere dal prossimo 21 gennaio 2018.

Come è possibile immaginare - nonostante le risorse economiche che sono immediatamente disponibili - i tempi per l’inizio del restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro non si preannunciano per nulla breviIl Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Calabria dovrà procedere a commissionare all’Università della Calabria l’indagine strutturale sulla Chiesa Cattedrale di Catanzaro che è propedeutica alla stesura del progetto di restauro del sacro edificio.Successivamente alla redazione del progetto esecutivo di restauro della Chiesa Cattedrale di Catanzaro, il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Calabria dovrà procedere alla effettuazione della gara di appalto per l’assegnazione dei lavori e, successivamente, sovrintendere alla loro esecuzione.La parrocchia della Cattedrale si trasferirà presso la Basilica dell’Immacolata, con gli stessi orari della Chiesa Cattedrale e per il disbrigo delle pratiche correnti i fedeli potranno presso l’ufficio della stessa.