Choc Italia: Ventura, dimissioni? devo ancora valutare

MILANO, 14 NOVEMBRE - "Non mi sono dimesso perche' non ho parlato col presidente: le considerazioni sono tante, devo parlare con la Federcalcio". Lo ha detto il ct Gian Piero Ventura, dopo il disastro Mondiale per la mancata qualificazione a Russia 2018

''Sono arrivato in ritardo perche' con ogni giocatore col quale ho avuto il privilegio di avere un rapporto ho voluto salutarli, a uno a uno". Lo ha detto il ct Ventura, dopo il fallimento azzurro. "La responsabilita' e' dell'allenatore, e' persino banale dirlo: e' un risultato pesantissimo perche' ero convinto di farcela. Sono orgoglioso di aver fatto parte del gruppo azzurro, di aver lavorato con grandi campioni e con altri che mi auguro lo diventino''.

''Sono dispiaciuto - ha aggiunto Ventura - perche' lo stadio stasera per l'ennesima volta ho capito cosa vuole dire allenare la Nazionale, qualcosa di eccezionale. Ringrazio il pubblico, il fatto che avremmo meritato''.