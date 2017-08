Ciclismo, Contador annuncia: "Dopo la Vuelta mi ritiro"

MADRID, 07 AGOSTO - Alberto Contador dice addio alle corse. Le voci del ritiro del ciclista spagnolo dalle competizioni erano nell’aria già da tempo, ma non avevano mai trovato conferma, fino a stamattina, quando, a sorpresa, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il “Pistolero” ha comunicato ai followers la sua decisione, a quanto pare irrevocabile, di ritirarsi dalle gare ciclistiche al termine della Vuelta, in programma dal 19 Agosto al 10 settembre.

A stagione appena iniziata Contador pareva intenzionato a proseguire almeno fino al Giro del 2018, ma così non sarà. Sulla scelta del corridore 34enne della Trek-Segafredo ha evidentemente pesato anche la delusione per non essere stato competitivo abbastanza all’ultimo Tour de France.

L'annuncio di Contador

“Ho due notizie da darvi – ha esordito Contador - la prima è che sarò al via della Vuelta il prossimo 19 agosto, la seconda è che sarà la mia ultima gara da professionista”. “Lo annuncio con serenità e non con tristezza – ha proseguito – è una scelta che ho maturato pensandoci molto bene”.

“Non credo che ci sia una gara d’addio migliore – ha poi aggiunto il ciclista spagnolo - che la gara di casa, nel mio paese”. “Sono sicuro – ha concluso - che saranno tre settimane meravigliose, mi godrò l’affetto del pubblico e non vedo l’ora di cominciare. Saluti, vi aspetto sulle strade della Vuelta a partire dal 19 agosto” .



Professionista dal 2003, Contador è senz’altro tra i più grandi campioni del nuovo millennio, con all’attivo due Giri d’Italia (vinti nel 2008 e nel 2015), due Tour de France (nel 2007 e nel 2009) e tre Vuelte (nel 2008, 2012 e 2014).

[foto: rsi.ch]



Antonella Sica