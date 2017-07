Ciclismo, è già tempo di Vuelta a España: anche Froome tra i protagonisti

MADRID, 26 LUGLIO - Il Tour de France si è appena concluso ma per i corridori è già tempo di guardare al prossimo grande appuntamento della stagione: la Vuelta a España, che prenderà il via il prossimo 19 agosto da Nimes.

Tanti i grandi nomi che prenderanno parte alla corsa a tappe spagnola, a partire proprio dal trionfatore dell'ultimo Tour Chris Froome, che alla Vuelta si è classificato secondo per ben due volte. Il britannico, che alla Grande Boucle ha dimostrato di essere in ottima forma soprattutto nell’ultima settimana, quest’anno potrebbe puntare alla vittoria del Giro di Spagna e portare così a casa una storica doppietta (Tour-Vuelta), obiettivo centrato l’ultima volta nel 1978 , quando a riuscirvi fu Bernard Hinault. Il vincitore del Tour ha dalla sua la certezza di poter contare, così come è stato in Francia, su un grande team quale è la Sky, ma avrà non pochi rivali, tra cui i nostri Vincenzo Nibali e Fabio Aru, che per la prima volta correranno un grande giro non da compagni di squadra ma da avversari. Entrambi sono già saliti sul gradino più alto del podio alla Vuelta: il siciliano nel 2010 e il sardo nel 2015.

Tra i più attesi senza dubbio il corridore di casa Alberto Contador che si vocifera possa dire addio alle corse proprio al termine della Vuelta. Pertanto il ciclista spagnolo del team Trek- Segafredo potrebbe essere intenzionato a lasciare il segno nella competizione iberica per chiudere così in bellezza la sua carriera. Alla lista dei nomi in corsa per la vittoria si aggiungono anche Esteban Chaves, Adam e Simon Yates dell’Orica-Scott. Inoltre, molto probabilmente sarà presente anche il terzo classificato del Tour Romain Bardet per il team AG2R che punterà anche sul nostro Domenico Pozzovivo. Altro nome da non sottovalutare il russo Ilnur Zakarin che sarà il capitano della Katusha. Grande assente invece il vincitore dell'ultimo giro d'Italia Tom Dumoulin. l'olandese ha deciso di concentrarsi sui Mondiali per la seconda parte di stagione.

Le tappe

In attesa di sapere come andrà a finire, di seguito il percorso della 72° edizione della Vuelta a España, che partirà da Nimes con una crono a squadre di 13,8 km.

19 agosto - 1° tappa: Nîmes (13,8 km)

20 agosto - 2° tappa: Nîmes-Gruissan (201 km)

21 agosto - 3° tappa: Prades-Andorra la Vella (158,5 km)

22 agosto - 4° tappa: Escaldes-Engordany-Tarragona ( 193km)

23 agosto - 5° tappa: Benicàssim-Ermita Santa Lucía Alcossebre (173,4km)

24 agosto - 6° tappa: Vilareal-Port Sagunt (198km)

25 agosto - 7° tappa: Llíria-Cuenca (205km)

26 agosto - 8° tappa: Hellín-Xorret Catí (184km)

27 agosto - 9° tappa: Orihuela-Cumbres del Sol (176km)

28 agosto: La corsa si ferma per il primo giorno di riposo

29 agosto - 10° tappa: Caravaca de la Cruz-Alhama / El Pozo Alimentación (171km)

30 agosto - 11° tappa Lorca - Calar Alto (188km)

31 agosto - 12° tappa: Motril- Antequera (161,5km)

1 settembre - 13° tappa: Coín-Tomares (197km)

2 settembre - 14° tappa: Écija-La Pandera (185,5km)

3 settembre - 15° tappa: Alcalá la Real-Sierra Nevada (127km)

Il 4 settembre è previsto il secondo e ultimo giorno di riposo

5 settembre - 16° tappa: Cronometro, Circuito Los Arcos - Logroño (42 chilometri)

6 settembre - 17° tappa: Villadiego-Los Machucos (180km)

7 settembre - 18° tappa: Suances-Santo Toribio (168,5km)

8 settembre - 19° tappa: Parque de Redes-Gijón (153km)

9 settembre - 20° tappa: Corvera-Angliru (119km)

10 settembre - 21° tappa: Arroyomolinos-Madrid (102km)

Antonella Sica