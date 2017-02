Ciclismo: il 12 febbraio ritorna il Trofeo Carnevale a San Salvo

SAN SALVO, 9 FEBBRAIO 2017 - Tutto pronto per la dodicesima edizione del Trofeo Carnevale di San Salvo, in provincia di Chieti, appuntamento che segna l'apertura del calendario stagionale delle gare di ciclismo su strada del comitato comitato Uisp Lega Ciclismo Abruzzo&Molise.

La manifestazione, organizzata dal Velo Club San Salvo presieduto da Tonino Maggitti, rappresenta una vetrina per la cittadina balneare adriatica, sempre attenta alla tradizione delle due ruote.

I partecipanti saranno impegnati in un circuito di 3 chilometri che interesserà tutte le principali arterie stradali che ruotano attorno il lungomare di San Salvo. La partenza sarà in via Vespucci accanto al ristorante Agrimare, poi si proseguirà su via Berlinguer, su Lungomare Cristoforo Colombo fino al porto turistico, su via Andrea Doria, via Magellano e si ritornerà sulla linea di arrivo in via Vespucci.

Dal punto di vista tecnico, il circuito appare alla portata delle ruote veloci ma è costellato di curve che costringono a continui rilanci dell'andatura e, in alcune occasioni, ha dato ragione ai finisseur nonostante il profilo altimetrico piatto.

Saranno due le fasce di partenza: la prima (over 45) alle 9:30 per i master 4-5-6-7-8 e le donne; la seconda (under 45) a seguire per elite sport e master 1-2-3.

Daniele Basili

immagine da veloclubsansalvo.it