Ciclista scomparso: trovato cadavere nel lago d\'Idro

BRESCIA, 03 AGOSTO - Graziano Roversi, quaranta tre anni originario di Borgosatollo, scomparso mercoledì scorso, è stato trovato morto nel lago d’Idro.

L’uomo sarebbe scivolato con la sua mountain bike nel canalone che lambisce la strada fra Vesta d’Idro, frazione di Idro, e Baitoni, frazione di Bondone, sul noto ‘sentiero dei Contrabbandieri’, zona particolarmente insidiosa dove in passato si erano consumate altre tre tragedie.

Dopo quattro ore di intense ricerche, il cadavere è stato trovato dai sommozzatori nel lago d’Idro, a cinquanta metri di profondità. Il cicloturista era in vacanza a Ponte Caffaro, partito ieri mattina in sella alla sua bici per un’escursione sul monte Spino, ma non aveva fatto ritorno a Ponte Caffaro dove alle 15 avrebbe dovuto incontrare un gruppo di amici.

Appassionato di kitesurf e sport estremi, l’artista era molto conosciuto, non solo nel Bresciano, con lo pseudonimo di Mago Pota: si esibiva infatti in spettacoli di magia e giocoleria. La famiglia avrebbe lanciato l’allarme e gli operatori del soccorso alpino insieme ai Vigili del fuoco di Storo e Bagolino si sarebbero prontamente mobilitati. La salma è stata recuperata e portata all’obitorio di Gavardo.

Luna Isabella

