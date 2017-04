Cile, forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9

SANTIAGO DEL CILE, 25 APRILE - A Santiago del Cile è stata avvertita una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6,9 della scala Richter. L'epicentro, secondo il centro sismologico dell'Università del Cile, è stato registrato a 25 chilometri da Valparaiso.

Lo Shoa, i Servizi idrografici e oceanografici della marina cilena, ha diffuso un allarme tsunami sulla costa, ma è stato revocato poco dopo la fine della scossa.

Quando l'allarme tsunami era ancora attivo, in via preventiva sono state evacuate alcune zone costiere di Valparaiso e òHiggins.

La scossa, di fortissima intensità, è stata avvertita in modo particolare nelle regioni di Coquimbo e Biobio. Sarebbe stata avvertita anche in Argentina.

Chiara Fossati

immagine da viaggiamo.it