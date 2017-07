Cina, 44 morti per maltempo nella contea di Ningxiang

PECHINO, 7 LUGLIO - Quarantaquattro persone sono morte per il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore in Cina, in particolare nella contea di Ningxiang. La pioggia, che cadeva nella zona dallo scorso ventidue giugno, ha causato anche numerosissimi danni.

La notizia è stata riportata dai media locali in base ai dati dell'unità di crisi. Il disastro abbattutosi in questi giorni è il peggiore nella zona degli ultimi sessanta anni.

815.000 persone hanno subito danni e hanno perso qualcosa di materiale.

Nella regione di Guangxi Zhyang, vicina alla contea, sono stati contati venti morti e quattordici dispersi. 20.000 abitazioni sono crollate e hanno subito danni gravissimi.

Chiara Fossati

immagina da meteoweb.it