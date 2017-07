Cina: funerale del Nobel per la Pace Liu Xiaobo

PECHINO, 15 LUGLIO - La salma del dissidente nonché premio Nobel per la Pace 2010 Liu Xiaobo è stata cremata stamani. A riferirlo sono le autorità cinesi.

Al funerale, tenutosi a Shenyang, città dove l'intellettuale si è spento in seguito ad un cancro al fegato, hanno partecipato la sua famiglia, tra cui la moglie Liu Xia e i fratelli, e alcuni amici. Il governo locale di Shenyang ha diffuso video e foto del funerale, da cui trapelano la bara col corpo di Liu Xiaobo, disposta nella camera ardente, e diverse persone in fila per l'ultimo saluto.

Oltre alla moglie Liu Xia, vestita di nero e con occhiali e lenti scure, erano presenti Liu Xiaoxuan e Liu Xiaoguang, rispettivamente fratello più giovane e più grande del premio Nobel, e Liu Hui, fratello minore di Liu Xia. Durante la conferenza stampa presieduta dalle autorità locali è stato garantito il "legittimo diritto" della vedova di lasciare la Cina, anche se al momento si tratterebbe di un'ipotesi incerta.

Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson avrebbe invece chiesto di abbandonare il Paese. La poetessa Liu Xia è agli arresti domiciliari senza processo da quando a Liu Xiaobo fu assegnato il premio Nobel per la Pace 2010 "per la sua lunga e non violenta battaglia per i diritti umani fondamentali in Cina".

Al contempo, il dissidente stava scontando una pena a undici anni di reclusione inflittagli a dicembre 2009 per "incitamento alla sovversione dei poteri dello Stato": egli auspicava infatti una svolta democratica per porre fine all'era del Partito comunista.

Luna Isabella



(foto da codicicolori.com)