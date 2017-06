Cina, esplosione davanti ad asilo. 7 morti

FENGXIAN, 15 GIUGNO - È stata aperta un'inchiesta per l'esplosione avvenuta davanti ad un asilo in Cina, precisamente a Fengxian, nella provincia di Jiangsu. Durante l'incidente sono morte sette persone e il numero dei feriti è di circa sessanta.

Le cause dell'accaduto sono ancora da verificare, ma secondo una fonte citata dal Global Times, potrebbe essere stato causato dall'esplosione di una bombola a gas utilizzata da una bancarella situata appena fuori dall'asilo.

Due delle vittime sono morte sul colpo, mentre le altre cinque sono decedute una volta trasportate in ospedale. Le loro identità sono ancora sconosiute.

Si indaga sulle cause, in quanto non appena saputa la notizia si è sospettato un altro episodio simile a quelli del 2010 e del 2016, in cui sono state prese di mira diverse scuole al nord del Paese da persone instabili mentalmente.

Chiara Fossati

immagine da adkronos.it