Cina, esplosione in miniera: otto morti e tre dispersi

PECHINO, 14 FEBBRAIO - È di almeno otto morti e tre dispersi il bilancio di un'esplosione avvenuta la notte scorsa nella Zubao Coal Mine, una miniera di carbone della città di Lianyuan, provincia centrale di Hunan. Le cause dell'incidente restano al momento da accertare, sono infatti in corso le dovute operazioni da parte delle autorità per stabilire con precisione cosa abbia determinato l'esplosione.

Risulta possibile, da quanto rendono note le agenzie di stampa locali, che al momento dello scoppio nella miniera di carbone fossero presenti 29 lavoratori, tra i quali 17 fortunatamente sarebbero rimasti illesi mentre ci sarebbe una sola persona ferita.

Secondo le dichiarazioni di Nuova Cina, Yang Guangrong, vice governatore di Hunan, ha diretto personalmente le operazioni di soccorso.

Luigi Cacciatori

Immagine da quotidiano.net