PECHINO, 2 FEBRAIO - La polizia di Shanghai ha escluso l'ipotesi di attacco ritenendo che il minivan sia finito questa mattina su un marciapiede nel centro della città a seguito di un incidente: è la prima valutazione dell'episodio che ha causato 18 feriti di cui tre gravi. Nel minivan, in base alle testimonianze, si erano sprigionate delle fiamme prima che finisse sui pedoni in attesa di attraversare la strada.

L'autista, subito arrestato, stava fumando mentre trasportava "illegalmente" taniche di benzina, secondo i media locali. Cina: minivan su pedoni, polizia esclude attacco (2)

L'incidente, in base alle prime ricostruzioni della polizia, è stato causato dall'imprudenza dell'autista, un quarantenne identificato col cognome Chen, alla guida del minivan di cui ha preso il controllo mentre fumava. Alcune testimonianze hanno parlato di vettura già in fiamme prima finire sul marciapiede, in un incendio causato dal trasporto di taniche di benzina.



Lo stesso Chen e altre due persone hanno riportate gravi ferite, tra le 18 persone complessive coinvolte. L'uomo lavora per una società che tratta metalli di Shanghai e non ha alcun precedente o segnalazione penale, ma è ora sotto inchiesta per il trasporto di sostanze pericolose. Il minivan, registrato nella provincia meridionale di Jiangxi, è stato il protagonista di momenti di tensione proprio quando la premier britannica Theresa May è nella città quale

ultima tappa della visita di tre giorni in Cina.