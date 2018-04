Cina: uomo con coltello a scuola uccide 7 bambini

PECHINO, 27 APRILE - Un uomo armato di coltello ha ucciso almeno sette bambini in Cina, ferendone altri 12. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.10 ora locale (circa le 11.10 italiane) in una scuola secondaria a Mizhi, nella provincia dello Shaanxi, nel nord del Paese.

A riportarlo ai media sono state le autorità locali, mentre non è stata resa nota l’età dei bambini coinvolti, che si pensa sia comunque tra i 12 e i 15 anni, né l’identità dell’assassino. Quest’ultimo potrebbe essere un ex studente della scuola, ritiratosi dall’istituto, che avrebbe agito infatti per vendetta verso la società, secondo quando affermato da un reporter di Shaanxi Radio and Television Station.

Infatti, gli attacchi con i coltelli non sono insoliti in Cina come reazione violenta verso la società o a causa di problemi mentali: a febbraio un uomo armato di coltello ha ucciso una donna e ferito altre 12 persone in un centro commerciale di Pechino, per problemi personali. L’anno scorso invece un uomo con un coltello da cucina ha ucciso due persone e ne ha ferite altre nove in un supermercato nella città meridionale di Shenzhen. Infine, nel gennaio 2017, un uomo sempre armato di coltello ha pugnalato e ferito 11 bambini in una scuola materna nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina.

Intanto, sui social media sono state diffuse le foto di diversi giovani studenti stesi fuori dalla scuola e circondati da persone e soccorritori, in attesa di un bilancio definitivo della strage.

Fonte immagini: www.gds.it

Ilaria Bertocchini