Cinema: Morto Bill Paxton, attore in Aliens e Titanic

LOS ANGELES (CALIFORNIA), 26 FEBBRAIO - E' morto all'eta' di 61 anni Bill Paxton, attore comparso in film di successo come 'Terminator', 'Aliens', 'True Lies' e 'Titanic'.

La notizia della morte, avvenuta in seguito a complicazioni dopo un intervento chirirgico, e' stata comunicata dal un portavoce della famiglia. Paxton era uno degli attori non protagonisti illustri di Hollywood, ricordato anche per aver avuto ruoli in 'Commando', 'Predator 2', 'Tombstone', 'Apollo 13' e 'Twister'.

La sua carriera e' stata segnata dalla fruttosa relazione artistica con il regista James Cameron, che lo contatto' per la prima volta per un piccolo ruolo in 'Terminator', nel 1984. Attualmente stava interpretando il detective Frank Rourke in 'Training Day', adattamento televisivo del thriller con cui vinse un Oscar Denzel Washington.