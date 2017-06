Cinema: Morto Avildsen, regista di \'Rocky\'

LOS ANGELES, 17 GIUGNO - E' morto a 81 anni John G. Avildsen, regista tra l'altro di pellicole di successo come ''Rocky'' e ''Karate Kid''. Il figlio Antony ha spiegato che il padre e' morto ieri a Los Angeles per un cancro al pancreas.

Avildsen tento' la via del successo con ''Rocky'', scritto e interpretato dall'allora sconosciuto Sylvester Stallone nelcelebre ruolo del pugile che non riesce a sfondare. Il film, del 1976, divenne un ''cult'' e diede la celebrita' ad Avildsen che vinse l'Oscar per la regia.Avildsen è nato a Oak Park (Illinois), figlio di Ivy (nata Guilbert) e Clarence John Avildsen. Inizia la sua carriera cinematografica come aiuto regista di Arthur Penn e Otto Preminger. L'esordio alla regia risale al 1970 con il film a basso costo Joe, che riscuote un discreto successo al botteghino. Il successivo Salvate la tigre (1973) riceve tre nomination ai Premi Oscar, vincendone uno per il Miglior attore protagonista Jack Lemmon. Tre anni dopo, è la volta di Rocky (1976): il film riscuote un successo planetario, vince tre Premi Oscar (Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Montaggio) e lancia come star l'allora esordiente Sylvester Stallone, anche autore della sceneggiatura. Avildsen tornerà a dirigere un episodio della serie dedicata al pugile italoamericano soltanto nel 1990, con Rocky V. Negli anni '80, il regista dirige diversi film, tra cui La formula (1980), I vicini di casa (1981) e Nudi in paradiso (1983). Mentre Stallone prosegue la serie di Rocky, Avildsen nel 1984 dirige Karate Kid - Per vincere domani (1984), un film sportivo ambientato nel mondo delle arti marziali, in cui un anziano maestro di karatè fa da guida ad un giovane americano. Il film ha avuto ben tre seguiti, dei quali il primo e il secondo sono stati diretti da Avildsen.Il regista era stato inizialmente contattato per la regia di Serpico (1973) e de La febbre del sabato sera (1977), ma dovette abbandonare i progetti a causa di dissidi con i produttori.Avildsen vinse un premio Oscar per la regia del primo Rocky nel 1977.Avildsen ha avuto due figli: il primo, Ash (1981), ha fondato la Sumerian Records. Il secondo figlio del regista è apparso in Karate Kid III - La sfida finale(1989) e Rocky V (1990).Per il 2017 è prevista l'uscita del documentario John G. Avildsen: King of the Underogs, diretto da Derek Wayne Johnson, con interviste a Sylvester Stallone, Ralph Macchio, Martin Scorsese, Jerry Weintraub, Burt Reynolds e altri.Avildsen è morto il 16 giugno 2017 al Cedars-Sinai Medical Center per tumore del pancreas, all'età di 81 anni.

