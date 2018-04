SOS cinghiali in Calabria, un'emergenza annunciata "Coldiretti, Regione intervenga"

CATANZARO, 14 APRILE - Non si puo' piu' attendere, occorre un'azione decisa contro "il definitivo abbandono delle attivita' agricole da parte di molti agricoltori" lo chiede la Coldiretti alla Regione Calabria evidenziando una "insostenibile devastazione dei campi, con centinaia e centinaia di ettari di raccolti distrutti in diversi comuni della Calabria, dove i cinghiali sono ormai fuori controllo con una densita' di animali per ettaro al di sopra del sopportabile dall'uomo e dalla natura e con enormi pericoli (i casi sono molti) per l'incolumita' pubblica.

Come se non bastasse - prosegue la Coldiretti calabrese - c'e' anche il diffondersi della commercializzazione di carne in nero, priva di qualsiasi garanzia di carattere sanitario come testimoniano alcuni rapporti delle ASP che certificano casi di epizozie dannose per la salute umana e per gli allevamenti. Questa crescita abnorme ha portato ad un sovrappopolamento di esemplari che si sono dovuti allontanare dalle zone boschive alla ricerca di cibo, occupando anche centri abitati e creando enormi problemi anche alla biodiversita'. Le inefficaci iniziative della Regione (poche, sporadiche e improvvisate) - dichiara Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria - non hanno risolto il problema , anzi si e' acuito sempre di piu'.Il danno in atto e' evidente - sottolinea - come dimostrano per esempio 50 aziende della provincia di Vibo Valentia e Catanzaro, che costituitesi nel "Comitato per il contenimento del cinghiale e difesa del territorio" rischiano di essere prossime alla chiusura. Diciamo percio' ancora alla Regione che e' indispensabile intervenire in maniera risolutiva trattando l'argomento come una calamita', perche' di questo si tratta! Bisogna farlo subito prima che sia troppo tardi attivando le cinque proposte che Coldiretti ha consegnato al Presidente Oliverio e piu' volte reiterate al Dipartimento Agricoltura. La posta in gioco e' alta: l'economia di intere aree e l'incolumita' delle persone. Non e' escluso che , permanendo l'immobilismo della Regione, la Coldiretti - annuncia Molinaro - fara' una serie di iniziative sul territorio