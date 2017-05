Cip, handbike e Giro d\'Italia: una conferenza stampa a Olbia

CAGLIARI, 02/05/2017 - Il Giro d’Italia è un’ottima occasione per diffondere i valori e le potenzialità del paralimpismo. E nel giorno in cui la prima tappa della corsa in Rosa taglia il suo primo traguardo, Olbia è pronta ad abbracciare anche i cultori sardi dell’Handbike che attraverseranno il centro abitato per una passerella dagli innumerevoli significati.

L’evento sarà spiegato in tutte le sue sfumature nel corso della conferenza stampa che si terrà all’Aeroporto Olbia – Costa Smeralda il 3 maggio 2017 alle ore 11,00, presso la sala Museale Art Port Gallery della Geasar che proprio in questi giorni mette in mostra il Trofeo Senza Fine destinato al vincitore del Giro n. 100.

Saranno presenti il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, gli assessori comunali allo Sport e al Turismo Silvana Pinducciu e Marco Balata.

Interverrà inoltre Giovanni Achenza, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Rio nel Thriatlon categoria PT1, il promotore dell’iniziativa Angelo Usai e il presidente del CIP Sardegna Paolo Poddighe. Presente anche Giovanni Usai, presidente della società ciclistica SC Terranova Olbia che partecipa all’organizzazione dell’evento.

Gli atleti Paralimpici al Giro d’Italia: la Gallura sempre più vicina alle tematiche della disabilità

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017 h. 11,00

Sala Museale Art-Port Gallery Geasar – Aeroporto Costa Smeralda - OLBIA