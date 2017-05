CIP Sardegna: a Cagliari i Mondiali di Calcio a 5 per Ipovedenti. Il 12 maggio la presentazione

CAGLIARI, 12 MAGGIO 2017 - Il capoluogo della Sardegna continua ad ospitare grandi eventi sportivi. A cavallo tra maggio e giugno saranno i campioni ipovedenti di calcio a 5 provenienti da otto nazioni che lotteranno in un mondiale molto particolare da gustare in tutte le sue sfumature.

Comune di Cagliari e Comitato Italiano Paralimpico Sardegna hanno immediatamente supportato la società cittadina Tigers Paralympic Sport Onlus che nel mese di dicembre dello scorso anno ha ricevuto il benestare per allestire una manifestazione in precedenza accolta da metropoli come Seoul, Los Angeles e Londra.

Alla conferenza stampa che si terrà venerdì 12 maggio 2017 presso gli uffici dell’assessorato comunale allo sport di viale S. Vincenzo n. 4 (ore 11 a Cagliari), interverrà l’Assessore competente Yuri Marcialis, il presidente nazionale della FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) Sandro Di Girolamo, il presidente del CIP Sardegna Paolo Poddighe, il presidente dei Tigers Paralympic Sport Onlus di calcio a 5 Gianguido Marzi e un rappresentante dell’Università di Cagliari, patrocinatrice della manifestazione.

