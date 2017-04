CIP Sardegna e INAIL insieme per illustrare la programmazione concordata nel 2017

CAGLIARI, 10 APRILE 2017 - RIMODULATA L’INTESA INAIL/CIP: IL RISCATTO DALLA DISABILITÀ ATTRAVERSO LO SPORT

CONFERENZA STAMPA

VENERDÌ 14 APRILE 2017 h. 10,00

Sala Conferenze INAIL – via Nuoro, 50 - CAGLIARI

La partnership tra l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e il Comitato Italiano Paralimpico si è sempre poggiata su solide basi strategiche, sia a livello nazionale, sia su piano regionale.

In Sardegna l’accordo delle due entità si rafforza ulteriormente con una programmazione oculata, diversificata e spalmata nell’arco dell’anno con una serie di manifestazioni sportive e promozionali che hanno come intento fondamentale il coinvolgimento degli invalidi sul lavoro anche nelle zone più decentrate.

Le nuove sinergie elaborate dai rappresentanti delle due parti nelle scorse settimane, saranno rese note nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Cagliari, venerdì 14 aprile 2017 presso la sala conferenze INAIL, in via Nuoro, 50.

I dettagli della duplice intesa saranno illustrati dal Direttore Regionale dell’INAIL Enza Scarpa e dal Presidente del CIP Sardegna Paolo Poddighe.

INAIL

Gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvede alla loro cura, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale. Attualmente è l’unico ente in grado di operare a tutto campo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro e di vita, fornendo assicurazione e indennizzo; prevenzione e ricerca scientifica; interventi di cura, riabilitazione e reinserimento ai lavoratori infortunati e servizi di consulenza, certificazione e verifica alle imprese.

CIP

Organo preposto alla diffusione della cultura sportiva fra le persone disabili. Promuove sul territorio manifestazioni e/o eventi a carattere promozionale e di avviamento della attività sportiva finalizzate al massimo recupero psicofisico e sociale delle persone disabili. I criteri adottati sono indirizzati ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, in ogni fascia d’età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità.