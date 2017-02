CIP Sardegna: gli studenti medi paralimpici attesi alle qualificazioni dei Giochi Studenteschi

CAGLIARI, 21 FEBBRAIO 2017 - In lizza per accedere al gran finale. Anche gli alunni disabili frequentanti le scuole di 1° e di 2° grado avranno l’opportunità di partecipare alle fasi provinciali di corsa campestre nell’ambito dei Campionati Studenteschi compresi nell’anno scolastico 2016 – 17. L’atteso appuntamento sportivo è come sempre promosso ed organizzato dal MIUR, attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con la collaborazione, fra gli altri, del Comitato Italiano Paralimpico isolano. Come più volte ribadito, l’organismo presieduto da Paolo Poddighe, tra le sue linee guida, intende garantire un coinvolgimento sempre più massiccio degli studenti propendenti agli sport paralimpici. In occasione delle manifestazioni podistiche dislocate nell’isola, saranno coinvolti gli allievi appartenenti a cinque categorie: HFD (Handicap Fisico Deambulante), DIR (Disabilità Intellettiva Relazionale), DIR 21 (Disabilità Intellettiva Relazionale Sindrome di Down, Handicap Visivo, Handicap Udito. I primi due di ogni categoria si qualificheranno alla fase regionale che si svolgerà ad Oristano a metà marzo.

IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

Si comincia a Sassari il 22 febbraio con le fasi provinciali riservate alle categorie del 1°Grado Maschili e Femminili (Ragazzi, Cadetti e Over) sia al 2° grado Maschili e Femminili (Allievi) presso il campo cross di San Giovanni dove il CUS Sassari ha realizzato un percorso ad hoc.

Un’unica giornata sarà dedicata anche ai partecipanti di Oristano e dintorni che si ritroveranno presso gli impianti di Sa Rodia sempre il 22 febbraio.

Il giorno dopo sarà il Campo Scuola di via Veneto a Nuoro ad accogliere nuovamente i podisti frequentanti gli istituti di 1° e di 2° grado.

In provincia di Cagliari la manifestazione sarà diluita in due momenti ma avrà come luogo di ritrovo la suggestiva Grande Miniera di Serbariu a Carbonia. Il 2 marzo cominceranno gli Allievi, mentre il giorno dopo sarà il turno di Ragazzi e Cadetti e Over.

E' possibile seguire le attività del Cip Sardegna nella rinnovata pagina Facebook e sul sito web ufficiale www.cipsardegna.org