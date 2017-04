CIP Sardegna: il bronzo di Riccardo Campus a Gubbio

CAGLIARI, 18 APRILE 2017 - La Sardegna Paralimpica continua a mettersi in mostra oltre Tirreno. L’ultima notizia che sta facendo esultare tutto il movimento nostrano arriva da Gubbio dove lo scorso 11 aprile si sono disputate le finali nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi 2017 di Corsa Campestre. L’atleta isolano del momento si chiama Riccardo Campus ed è originario di Terralba. È lui ad aver conquistato il bronzo nei duemila metri della categoria HFD (Handicap Fisico Deambulanti) difendendo i colori dell’Istituto Statale d’Arte Carlo Contini di Oristano.

Questo ottimo risultato premia il grande lavoro svolto dal Comitato Italiano Paralimpico Sardegna che, in ambito scolastico, coltiva incessantemente la sinergia attivata col Miur, grazie al ruolo dei coordinatori di Sassari e Cagliari, rispettivamente Marco Pinna e Antonio Murgia.

“C’è un interesse sempre crescente per il mondo paralimpico da parte della scuola – conferma Antonio Murgia, nella sua veste anche di consigliere regionale CIP - e dopo l’importante vetrina nazionale ben sfruttata da Riccardo, si sta valutando la possibilità di fargli iniziare un percorso di avviamento alla disciplina, con una società di atletica specializzata nel settore paralimpico”.La delegazione sarda che ha partecipato alle finali umbre era composta anche dall’IIS Marconi - Lussu di San Gavino Monreale per gli Allievi, dal Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Cagliari per le Allieve, dall’individualista Gaia Pispisa dell’IIS Gramsci Amaldi di Carbonia, nella medesima categoria.Per quanto riguarda il settore Paralimpico la delegazione partita dall’isola era composta anche da Stefania Sini (Istituto Magistrale Benedetto Croce di Oristano), nella categoria DIR femminile e da Gianluca Scanu (Liceo Classico, Musicale e Coreutico D.A. Azuni di Sassari), nella Categoria DIR.La squadra regionale non presentava atleti della categoria non Vedenti e non Udenti

